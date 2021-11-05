Иранский фильм "Мир, Северное полушарие" будет показан на кинофестивале в Чикаго

Фильм «Мир, Северное полушарие» во второй раз вошел в главную конкурсную часть 38-го Чикагского кинофестиваля для детей и подростков (CICFF).

Чикагский фестиваль фильмов для детей и подростков (CICFF) - крупнейший и самый важный фестиваль фильмов для детей и подростков в мировом кино, который всегда привлекал внимание известных критиков.

Кинофестиваль, на котором ежегодно принимают участие 250 фильмов из примерно 40 стран, проведет свою новую редакцию очно и заочно с 5 по 14 ноября в Чикаго.