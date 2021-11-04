блокировка Ираном попытки США конфисковать нефть в Оманском заливе показывает сдерживающую мощь страны

Хоссейни пояснил, что мощь Исламской Республики в области обороны и вооруженных сил сегодня ни от кого не скрывается. "Герои Корпуса стражей исламской революции авторитетно выступили против американцев, пытавшихся похитить иранский танкер, вырвали наш танкер из рук американцев и вернули в его территориальные воды", сказал он.

"Мы выступили на стороне Исламской революции против державы, которая считала себя сверхдержавой мира, точно так же, как мы выступали против Соединенных Штатов во время захвата посольства", сказал вице-президент.

В среду силы КСИР заявили, что они предотвратили попытку Соединенных Штатов задержать танкер, который перевозил нефть из Исламской Республики в Оманском заливе.

"Гвардейские военно-морские силы провели вертолетную операцию на палубе задержанного танкера, установили контроль над судном и направили его обратно в территориальные воды Ирана", уточнили в КСИР.