Раиси: Иран не покинет стол переговоров по СВПД

"История враждебности США к иранскому народу насчитывает не 40 лет, а более 70 лет. Разница в том, что в первые 30 лет Соединенным Штатам удалось ограбить интересы иранского народа путем переворота и поддержки диктаторов, но за 43 года после победы Исламской революции иранский народ выиграл битву против бесконечных военных действий США", сказал Раиси.

Касаясь даты начала переговоров об отмене репрессивных санкций против иранцев, президент сказал, что переговоры ориентированы на результат, и Иран не откажется от законного требования иранского народа об отмене репрессивных санкций.

Раиси добавил, что, как было заявлено ранее, Иран не покинет стол переговоров, но будет противостоять чрезмерным требованиям, которые ведут к утрате интересов иранского народа.

Подчеркнув, что Тегеран никоим образом не отступит от интересов иранской нации, он добавил, что в то же время страна будет добиваться отмены санкций и их нейтрализации.