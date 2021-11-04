Антиамериканские шествия прошли по всему Ирану по случаю национального дня борьбы с глобальным высокомерием

Салами сделал эти заявления во время выступления во время церемонии по случаю Национального дня борьбы с глобальным высокомерием.

«Сегодня день победы иранского народа и победы над величайшей империей в истории», - добавил Салаами в своем выступлении.

Он заявил, что 4 ноября 1979 года, когда Соединенные Штаты были на пике своей политической, военной и экономической мощи и иранская нация не создала великих структур своей нынешней власти в начале Исламской революции , Исламская Ресбублика Иран сформировалась под руководством покойного имама Хомейни.

Он добавил: «Это мужество и стойкость в атмосфере того дня в мире - один из самых удивительных исторических фактов как для человечества, так и для иранского народа».

США воевали повсюду в Европе, Африке, Южной Америке, на Ближнем Востоке, на Дальнем Востоке, в России, сказал он, добавив, что более восьми миллионов жертв являются следствием прямых войн США, за исключением войн по доверенности, в которых США был ареной политических беспорядков.

Более 200 вмешательств во внутренние дела государств, таких как перевороты, экономические санкции, военные войны, внутренние мятежи, - все это результаты политики сверхдержавы, которая на протяжении всей своей политической жизни добивалась своей воли и преследовала политические цели, расширяя свою военную мощь.

Он также отметил, что каждая 750 военных баз США в мире пытались установить повсеместное политическое господство в мире с кругом политического влияния.