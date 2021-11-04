Сборная Ирана по греко-римской борьбе заняла второе место на первенстве мира

Сборная Ирана по греко-римской борьбе заняла второе место в общекомандном зачёте первенства мира U-23 в Сербии. Иранские борцы завоевали семь медалей из десяти возможных.

Всего наша сборная по греко-римской борьбе выиграла семь наград: одну золотую, 4 серебряных и 2 бронзовых.

В общекомандном зачёте россияне заняли первое место, набрав 190 баллов. Вторым стали иранские борцы (155), замкнули тройку грузины (105).