4 нояб. 2021 г., 10:55
Journalist ID: 2177
News Code: 84529212
0 Persons

Сборная Ирана по греко-римской борьбе заняла второе место на первенстве мира

Сборная Ирана по греко-римской борьбе заняла второе место на первенстве мира

Тегеран, 4 ноября. Иранские борцы греко-римского стиля стали обладателями 7 наград турнира (1 золото, 4 серебра и две бронзы).

Сборная Ирана по греко-римской борьбе заняла второе место в общекомандном зачёте первенства мира U-23 в Сербии. Иранские борцы завоевали семь медалей из десяти возможных.
Всего наша сборная по греко-римской борьбе выиграла семь наград: одну золотую, 4 серебряных и 2  бронзовых.
В общекомандном зачёте россияне  заняли первое место, набрав 190 баллов. Вторым стали иранские борцы (155), замкнули тройку грузины (105).

Your Comment

You are replying to: .
captcha