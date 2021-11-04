Сборная Ирана по греко-римской борьбе заняла второе место на первенстве мира

Сборная Ирана по греко-римской борьбе заняла второе место в общекомандном зачёте первенства мира U-23 в Сербии. Иранские борцы завоевали семь медалей из десяти возможных.
Всего наша сборная по греко-римской борьбе выиграла семь наград: одну золотую, 4 серебряных и 2 бронзовых.
В общекомандном зачёте россияне заняли первое место, набрав 190 баллов. Вторым стали иранские борцы (155), замкнули тройку грузины (105).
Тегеран, 4 ноября. Иранские борцы греко-римского стиля стали обладателями 7 наград турнира (1 золото, 4 серебра и две бронзы).
Сборная Ирана по греко-римской борьбе заняла второе место в общекомандном зачёте первенства мира U-23 в Сербии. Иранские борцы завоевали семь медалей из десяти возможных.
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