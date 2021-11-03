3 нояб. 2021 г., 22:07
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News Code: 84528812
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Министр нефти благодарит КСИР за спасение иранского нефтеналивного танкера из лап американских сил

Министр нефти благодарит КСИР за спасение иранского нефтеналивного танкера из лап американских сил

Тегеран, 3 ноября, ИРНА - В послании Корпусу стражей исламской революции министр нефти Джавад Оджи поблагодарил американских пиратов за спасение иранского танкерного груза.

«Как министр нефти я целую руки этих сил и выражаю свою благодарность и признательность КСИР за спасение иранского нефтяного танкера от американских пиратов», - заявил он.

Соединенные Штаты конфисковали танкер, перевозивший экспортную иранскую нефть в водах Оманского моря, и перенаправили его партию нефти на другой танкер в неизвестном направлении.

Силы ВМС КСИР воздушно-штурмовыми действиями на палубе танкера захватили танкер и направили его в территориальные воды Ирана.

Затем американские войска использовали несколько вертолетов и боевых кораблей для преследования танкера, но потерпели неудачу с решительным и авторитетным вторжением войск КСИР. Американские войска снова попытались преградить путь танкеру с большим количеством средств и с использованием еще нескольких боевых кораблей, но снова потерпели неудачу.

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