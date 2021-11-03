Министр культуры: Идея упадка Америки требует работы ученых и средств массовой информации

Он обратился к проблеме упадка американской литературы и ее положения в Иране и научных кругах и сказал: «Я присутствую в университете как преподаватель политологии, и я вижу это в дебатах об упадочном мышлении Америки».

По его словам, «ситуация в научных кругах такова, что нелегко объяснить основу идеи упадка приходящей в упадок американской цивилизации в созданной ими атмосфере».

«Если мы сможем сегодня в области науки и научной и академической литературы заменить американскую литературу о упадке литературой по теориям развития, мы должны надеяться, что в ближайшие годы мы пройдем этот этап», - добавил он.