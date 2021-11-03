Восемь иранцев вошли в список лучших 2% ученых мира

Стэнфордский университет в США создал базу данных для представления информации о более чем 100 000 выдающихся ученых мира и предоставления информации ученым в 22 научных областях и 176 суб-дисциплинах.

Согласно последнему объявлению этой научной базы, восемь иранцев входят в два процента лучших ученых мира. Эти люди отбираются на основе таких показателей, как количество опубликованных статей, количество выполненных научных работ, степень их влияния и количество статей в сфере деятельности, а также количество цитирований их опубликованных статей.

В число избранных иранских ученых и профессоров в этом списке входят д-р Ахмад Реза Дехпур, д-р Мостафа Ганеи, д-р Мортеза Изади, д-р Маджид Саиди, д-р Сейед Фазель Набави, д-р Сейед Мохаммад Набави, д-р Азаде Манаи и д-р. Седиге Асгари.