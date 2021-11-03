Попытка США захватить иранский нефтеналивной танкер в Оманском море провалилась

При этом Соединенные Штаты конфисковали танкер, перевозивший экспортную иранскую нефть в водах Оманского моря, и перенаправили его партию нефти на другой танкер в неизвестном направлении.

Силы ВМС КСИР воздушно-штурмовыми действиями на палубе танкера захватили танкер и направили его в территориальные воды Ирана.

Затем американские войска использовали несколько вертолетов и боевых кораблей для преследования танкера, но потерпели неудачу с решительным и авторитетным вторжением войск КСИР. Американские войска снова попытались преградить путь танкеру с большим количеством средств и с использованием еще нескольких боевых кораблей, но снова потерпели неудачу.

Этот танкер в настоящее время находится в территориальных водах Ирана.