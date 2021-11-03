В Иране выступили с заявлением в годовщину изгнания имама Хомейни в Турцию

Заявление, которое было зачитано в среду на символической церемонии звона в колокол, гласит: «3-е ноября - это день исламской революции, а не день, который сам по себе является еще одной историей и еще одной революцией. В тот день, когда он был увековечен жертвой чистой крови студенческих мучеников. В этот день ученики имама Хомейни, вдохновленные высокомерными и антиколониальными идеями вечно живого имама, покорили последнее гнездо коррупции и шпионажа великого дьявола, преступной Америки. Это действие было настолько великолепным и шокирующим, что Имам Хомейни считал ее второй революцией и даже большей, чем первая революция, которая является свержением имперского режима».

«Мы, студенты и члены студенческих организаций страны, заявляя о своей солидарности с высокими идеалами и мыслями имама Хомейни и Верховного лидера революции, с энтузиазмом присутствуя сегодня в Национальном дне борьбы против высокомерия, приглашаем Хезболлу на сцену и мы заявляем о нашей твердой поддержке политики избранного правительства и его благородных планов против репрессивной и колониальной политики Соединенных Штатов и его сторонников», - говорится в заявлении.

Символическая церемония «звона в колокол против высокомерия» прошла сегодня утром в присутствии выполняющего обязанности Министерства образования Алиреза Каземи в Тегеране.