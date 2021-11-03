3 нояб. 2021 г., 10:14
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Иранские борцы завоевали одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали на чемпионате мира

Иранские борцы завоевали одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали на чемпионате мира

Тегеран, 3 ноября, ИРНА - По итогам первых пяти весовых категорий чемпионата по борьбе среди юношей до 23 лет, который проходит в Белграде, Сербия, представители Ирана завоевали одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали.

Чемпионат мира по борьбе среди юношей до 23 лет проходит в Белграде, Сербия. Первые пять весовых категорий и финальные поединки завершились вчера.

По итогам первых пяти весов соревнований Амин Мирзазаде завоевал золотую медаль в 130 кг, Пуя Дадмарз и Амин Кавиани-Неджад выиграли серебряные медали в 55 и 77 кг, а Алиреза Неджати и Насер Ализаде завоевали бронзовые медали в 87 кг. кг.

По итогам соревнований первые пять весов сборная Ирана лидирует с 95 очками, а сборная России занимает второе место с 90 очками. Команды Турции и Венгрии занимают третье и четвертое места с 61 и 60 очками соответственно.

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