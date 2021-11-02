Иранцы завоевали 5 медалей в первый день молодежного чемпионата мира по греко-римской борьбе

В весовой категории 130 кг Амин Мирзазаде победил спортсмена из Норвегии со счетом 6:1 и завоевал золотую медаль.
Серебряные медали завоевали Пуя Дадмарз (55 кг), Амин Кавиани Неджад (77кг).
В весовой категории 63 кг иранский спортсмен Алиреза Неджати победил в схватке за бронзу россиянина Георгия Тибилова со счетом 8:0. Вторую бронзовую медаль принес сборной Ирана Насер Ализаде в весовой категории до 87 кг.
Тегеран, 2 ноября. ИРНА - Сборная Ирана завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые медалей на молодежном чемпионате мира по греко-римской борьбе, который проходит в Белграде.
Your Comment