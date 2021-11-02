2 нояб. 2021 г., 23:54
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News Code: 84527439
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Иранцы завоевали 5 медалей в первый день молодежного чемпионата мира по греко-римской борьбе

Иранцы завоевали 5 медалей в первый день молодежного чемпионата мира по греко-римской борьбе

Тегеран, 2 ноября. ИРНА - Сборная Ирана завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые медалей на молодежном чемпионате мира по греко-римской борьбе, который проходит в Белграде.


 
В весовой категории 130 кг Амин Мирзазаде победил спортсмена из Норвегии со счетом 6:1 и завоевал золотую медаль. 
Серебряные медали завоевали Пуя Дадмарз (55 кг), Амин Кавиани Неджад (77кг). 
 В весовой категории 63 кг иранский  спортсмен Алиреза Неджати победил в схватке за бронзу россиянина Георгия Тибилова со счетом 8:0. Вторую бронзовую медаль принес сборной Ирана Насер Ализаде в весовой категории до 87 кг. 

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