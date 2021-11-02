2 нояб. 2021 г., 22:04
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News Code: 84527344
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Иранец завоевал серебро молодежного чемпионата мира по греко-римской борьбе

Иранец завоевал серебро молодежного чемпионата мира по греко-римской борьбе

Тегеран, 2 Ноября. ИРНА - Иранец Пуя Дадмарз в финальной схватке уступил представителю России Мавлюту Ризманову со счётом 1:3 и стал серебряным призёром молодежного чемпионата мира.

Дадмарз завоевал серебро молодежного чемпионата мира по греко-римской борьбе, который проходит в Белграде (Сербии). 
 В весовой категории 63 кг иранский  спортсмен Алиреза Неджати победил в схватке за бронзу россиянина Георгия Тибилова со счетом 8:0.

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