Иранец завоевал серебро молодежного чемпионата мира по греко-римской борьбе

Дадмарз завоевал серебро молодежного чемпионата мира по греко-римской борьбе, который проходит в Белграде (Сербии).
В весовой категории 63 кг иранский спортсмен Алиреза Неджати победил в схватке за бронзу россиянина Георгия Тибилова со счетом 8:0.
Тегеран, 2 Ноября. ИРНА - Иранец Пуя Дадмарз в финальной схватке уступил представителю России Мавлюту Ризманову со счётом 1:3 и стал серебряным призёром молодежного чемпионата мира.
Дадмарз завоевал серебро молодежного чемпионата мира по греко-римской борьбе, который проходит в Белграде (Сербии).
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