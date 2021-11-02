Иранец завоевал серебро молодежного чемпионата мира по греко-римской борьбе

Тегеран, 14 ноября. ИРНА — Представитель халдейских ассирийцев в парламенте Исламской Республики Иран Шаарли Ануе Текье заявила в воскресенье, что Иран является страной, которая уважает права религиозных меньшинств, и это не лозунг, добавив, что Иран всегда был и будет поддерживать всех угнетенных христиан и мусульман.