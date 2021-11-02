2 нояб. 2021 г., 19:33
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Посол Ирана в РК: мир нуждается в диалоге

Посол Ирана в РК: мир нуждается в диалоге

Тегеран, 2 ноября. ИРНА - Посол Ирана в Казахстане Маджид Самадзаде заявил, что современный мир нуждается в диалоге, единстве и терпимости.

2 ноября в Тегеране прошел онлайн-круглый стол «Межконфессиональный диалог во имя мира и взаимопонимания.

Кроме того, посол Ирана в Казахстане заявил, что очень рад своему нахождению с дипломатической миссией в миролюбивой стране, которая является приверженцем диалога и толерантности. Он подчеркнул, что инициативы Первого Президента РК Н.А.Назарбаева о созыве «Съезда лидеров мировых и традиционных религий», создании «Ассамблеи народов Казахстана» являются ярким свидетельством стремления Казахстана к продвижению мира, диалога и сплоченности между различными религиями.

Мероприятие организовано посольством Казахстана в Иране при поддержке Центра Н.Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога, с активным участием Организации культурных и исламских связей Ирана и посольства Ирана в Казахстане. В круглом столе приняли участие и выступили вице-министр информации и социального развития С.Егизбаев, председатель Центра межрелигиозного и межкультурного диалога Организации по культурным и исламским связям ИРИ Г.Сулеймани, посол Казахстана в Иране А.Оразбай, посол Ирана в Казахстане М.Сабер и другие эксперты двух стран. Также в данном мероприятии приняли участие представители IRNA, Tehran Times, Iran News, Iran daily, Asia, Iran и других СМИ.

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