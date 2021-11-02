Иран готов развивать сотрудничество с Норвегией в области сельского хозяйства и рыболовства

"История сотрудничества между Ираном и Норвегией насчитывает более 90 лет, что свидетельствует о глубине отношений между двумя странами", сказал во вторник Садатинежад на встрече с

послом Норвегии в Иране Сигвальдом Хауге.

По словам министра, большая часть отношений между Ираном и Норвегией находится в области рыбной продукции, и большая часть сотрудничества между двумя странами осуществляется в области рыболовства, лесного хозяйства и управления пастбищными угодьями.

"Учитывая историю Норвегии в области рыболовства, мы приглашаем инвесторов из этой страны для создания совместных предприятий, особенно на южном побережье Ирана", отметил он.