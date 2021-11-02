В Тегеране открылась международная выставка горнодобывающей промышленности

В международной выставке в Тегеране, которая продлится до 4 ноября приняли участие иностранные компании из 22 стран, включая Италию, Японию, Германию, Нидерланды, Китай, Россию и Турцию.

MINEX - одно из крупнейших событий в горнодобывающей промышленности на Ближнем Востоке и в Иране, пользующееся большим уважением среди местных и международных профессионалов. MINEX 2021 представляет новейшие технологии и оборудование, услуги, оборудование для горнодобывающей и горнодобывающей промышленности в области разведки, разработки, обработки, производства и экспорта, а также представляет инвестиционные возможности в Иране для горнодобывающих компаний по всему миру.