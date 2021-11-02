Иран и Армения обсудили совместные программы в сфере транспортных и энергетических инфраструктур

Министр поприветствовал посла и отметил важность уже сложившихся между двумя странами доверительных партнерских отношений и сотрудничества в различных сферах, подчеркнув, что Армения и Иран имеют большую повестку двусторонних отношений.

Посол Ирана выразил благодарность за прием и в свою очередь подчеркнул, что с министерством существует хорошее сотрудничество и выразил уверенность, что оно продолжится и в ближайшее время. По словам посла, глубокие историко-культурные связи Армении и Ирана способствуют развитию двустороннего сотрудничества по разным направлениям.

В ходе беседы были затронуты региональные развития.

Посол отметил важность сложившейся в регионе ситуации, подчеркнул, что Сюникская область важна также для них и в ближайшее время предусматривают взаимные визиты различных делегаций, которые смогут принять участие в различных проектах, реализуемых в Сюникской области.

Министр отметил важность роли инфраструктур в Сюнике, подчеркнув в этом контексте проводимые в области активные дорожно-строительные работы. Саносян сообщил послу, что уже близится к завершению строительство участка дороги Татев-Агван, строительство участка Татев-Лцен продолжается.

В стратегическом плане министр подчеркнул строительство дороги Сисиан-Капан и Каджаран-Агарак.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы регионального сотрудничества, реализации совместных программ в сфере транспортных и энергетических инфраструктур.

Состоялся также обмен мнениями о расширении сотрудничества в рамках ЕАЭС, а также перспективах выхода Ирана на рынок союза через Армению, как члена ЕАЭС.

Были обсуждены также некоторые подробности предстоящего визита министра Гнела Саносяна в Исламскую Республику Иран.