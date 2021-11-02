Иран: переговоры по СВПД должны быть на основе взаимных интересов

"Белый дом призывает к переговорам с Ираном и заявляет, что готов вернуться к СВПД", - написал Амир Абдоллахиян в своем аккаунте в Twitter.

"Тем не менее, он одновременно вводит новые санкции в отношении иранских физических и юридических лиц", добавил он.

"Мы внимательно изучаем поведение г-на Байдена", сказал министр.

"Цель переговоров не в разговорах ради разговоров, а в достижении ощутимых результатов на основе уважения взаимных интересов", сказал министр иностранных дел Ирана.

"Группа 4 + 1 должна быть готова к переговорам, основанным на взаимных интересах и правах", отметил он.