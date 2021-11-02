Иранские медицинские оборудования экспортируется в 54 страны мира

"В соответствии с указом Верховного лидера поддержке производства медицинского оборудования, мы считаем своим долгом защищать качество продукции, и если образец продукта, произведенный в стране, является достаточным для рынка, мы не разрешим его импорт из за рубеж", подчеркнул чиновник.
Он добавил, что в настоящее время компании-производители медицинского оборудования экспортируют продукцию в 54 страны, и они достигли передовых технологий в этой области.
Тегеран, 2 ноября. ИРНА - Заместитель директора Главного управления медицинского оборудования и материалов Эсхак Амери сообщил, что продукция иранских компаний по производству медицинского оборудования экспортируется в 54 страны.
"В соответствии с указом Верховного лидера поддержке производства медицинского оборудования, мы считаем своим долгом защищать качество продукции, и если образец продукта, произведенный в стране, является достаточным для рынка, мы не разрешим его импорт из за рубеж", подчеркнул чиновник.
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