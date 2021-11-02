2 нояб. 2021 г., 16:41
Journalist ID: 2177
News Code: 84527120
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Иранские медицинские оборудования экспортируется в 54 страны мира

Иранские медицинские оборудования экспортируется в 54 страны мира

Тегеран, 2 ноября. ИРНА - Заместитель директора Главного управления медицинского оборудования и материалов Эсхак Амери сообщил, что продукция иранских компаний по производству медицинского оборудования экспортируется в 54 страны.

"В соответствии с указом Верховного лидера поддержке производства медицинского оборудования, мы считаем своим долгом защищать качество продукции, и если образец продукта, произведенный в стране, является достаточным для рынка, мы не разрешим его импорт из за рубеж", подчеркнул чиновник. 
Он добавил, что в настоящее время компании-производители медицинского оборудования экспортируют продукцию в 54 страны, и они достигли передовых технологий в этой области.

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