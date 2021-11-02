2 нояб. 2021 г., 13:02
Journalist ID: 2177
News Code: 84526748
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 В Иране обезврежена банда контрабандистов оружия

 В Иране обезврежена банда контрабандистов оружия

Тегеран, 2 ноября. ИРНА - Глава Пограничной службы Ирана генерал Ахмад Али Гударзи сообщил об уничтожении банды по контрабанде оружия на северо-западе Ирана.

Гударзи во вторник сообщил журналистам, что иранским пограничникам удалось своевременно предотвратить ввоз в страну партии незаконного оружия.
"В результате спецоперации  в провинции Западный Азербайджан были обнаружены более 240 единиц стрелкового оружия, 175 единиц охотничьего оружия, 65 пистолетов и значительное количество боеприпасов", сказал он.

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