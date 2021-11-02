 В Иране обезврежена банда контрабандистов оружия

Тегеран, 13 ноября, ИРНА – Посол Ирана в Армении Аббас Зохури назвал растущим торговый оборот между двумя странами, заверив, что в ближайшем будущем можно увеличить объем торговли двух стран с 400 млн в настоящее время до 1 млрд долларов в год.