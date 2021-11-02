Хатибзаде прокомментировал заявления Круза о ядерной сделке с Ираном

" Джо Байден не имеет никаких конституционных полномочий, чтобы взять на себя это обязательство. Если какая-либо сделка с Ираном не будет одобрена Сенатом в качестве договора - а Байден знает, что этого НЕ произойдет, — есть 100% уверенность в том, что любой будущий президент-республиканец разорвет ее. Опять", написал американский сенатор Тед Круз в Twitter.

Хатибзаде в ответ данные высказывания заявил, что пора президент США убедить международное сообщество, включая всех участников СВПД, в том, что его подпись что-то значит. "Для этого нужны «объективные гарантии». На меньшее никто не согласится", подчеркнул иранский дипломат.