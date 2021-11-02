Йеменский народ должен сам определится со своей судьбой

Об этом Хаджи заявил во время встречи в Тегеране со специальным посланником генсека ООН по Йемену Хансом Грундбергом.

Он сказал, что снятие жестокой осады с Йемена является прелюдией к разрешению политического кризиса в стране.

Отметив, что недоверие - это отсутствующий цикл развития переговоров, Хаджи добавил, что восстановление доверия должно сопровождаться практическими мерами, особенно в области гуманитарных вопросов.

Он заявил, что Иран поддерживает любые справедливые усилия Организации Объединенных Наций по урегулированию кризиса в Йемене.

Посланник ООН, со своей стороны, подчеркнул роль стран региона в йеменском мирном процессе, призвав Иран к дальнейшей поддержке в этом отношении.

Грундберг сказал, что он оценивает разные точки зрения и стремится учесть озабоченности различных йеменских групп в своих планах на будущее.