Гариб-Абади подверг критике молчание защитников прав человека в отношении Израиля

"Молчание так называемых защитников прав человека в отношении грубых нарушений со стороны Израиля привело к наглости этого режима, и он высмеивает совет по правам человека, разрывая отчет его президента перед ГА ООН", написал он в Twitter.

"В данном докладе отражены также результаты Комиссии по расследованию, большая часть которой осуждает и критикует Израиль. Это второй раз, когда посол сионистского режима сделал то же самое в 1975 году после того, как ООН объявила сионизм формой расизма. Такое поведение доказывает, что работа Комиссии должна продолжаться", добавил он.

Ранее посол Израиля в ООН Гилад Эрдан разорвал годовой отчет организации, находясь на трибуне.