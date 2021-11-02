Объем экспорта иранской продукции превысил $17 млрд

Объем экспорта иранских товаров за указанный период составил 45 млн 472 тыс. тонн. "С началом работы новой администрации в Иране, экспорта из Ирана увеличился. За последние 2 месяца 29 млн 709 тыс. тонн продукции на сумму 9 млрд 413 млн долларов было поставлено из нашей страны", отметил он.
По его словам, средний месячный объем импорта в Иран за 5 месяцев текущего года составил 2 млн 764 тыс. тонн на сумму 3 млрд 326 млн долларов.
Тегеран, 2 ноября, ИРНА – Объем экспорта иранской продукции за 5 месяцев (с 21 марта по 22 августа 2021 года) превысил $17 млрд 661 млн. об этом сообщил официальный представитель таможни Ирана Рухолла Латифи во вторник.
Объем экспорта иранских товаров за указанный период составил 45 млн 472 тыс. тонн. "С началом работы новой администрации в Иране, экспорта из Ирана увеличился. За последние 2 месяца 29 млн 709 тыс. тонн продукции на сумму 9 млрд 413 млн долларов было поставлено из нашей страны", отметил он.
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