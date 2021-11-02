Объем экспорта иранской продукции превысил $17 млрд

Объем экспорта иранских товаров за указанный период составил 45 млн 472 тыс. тонн. "С началом работы новой администрации в Иране, экспорта из Ирана увеличился. За последние 2 месяца 29 млн 709 тыс. тонн продукции на сумму 9 млрд 413 млн долларов было поставлено из нашей страны", отметил он.

По его словам, средний месячный объем импорта в Иран за 5 месяцев текущего года составил 2 млн 764 тыс. тонн на сумму 3 млрд 326 млн долларов.