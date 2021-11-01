В Иране пройдет вторая конференция "Упадок США: постамериканский мир"

Он отметил, что в этом году конференция фокусируется на природе постамериканского мира, исследуя атмосферы постамериканской политики и международных отношений, экономические, культурные, социальные, военные аспекты, признаки реализации постамериканского мира, мировые стратегии, роль и положение Исламской революции, киберпространства в постамериканском мире.

По его словам, число зарегистрированных на конференцию иранских и зарубежных участников составляет 250 человек, включая 26 специальных гостей, которые будут присутствовать в панелях этой конференции. "Мы получили 205 статей и аннотаций. 186 статей на персидском языке, 19 статей на английском и арабском языках", добавил он.