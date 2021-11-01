Иран ожидает практического акта со стороны США, заявил Хатибазде

Комментируя высказывания советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, он в своем еженедельном брифинге заявил: "Уже давно никакого диалога не было между Ираном И США. После выхода Соединенного Штата из ядерной сделки как страной-членом Совместной комиссии по СВПД, никакого прямого или непрямого контакта не было между двумя странами".

По его словам, США как нарушитель резолюции 2231 вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана (СВПД) в одностороннем порядке, и предприняли все свои усилия, чтобы уничтожить ядерное соглашение. "Вашингтон ввел трансрегиональные, жесткие и нелегальные санкции против иранского народа, и мешал нормальным отношениям Исламской Республики с другими странами в областях торговли и экономики. Американская администрация не только оказала давление на компании, которые взаимодействовали с Ираном, но и даже наказала свои союзники", добавил он.

Он подчеркнул, что программы и действия, выполняемые администрацией Джо Байдена противоречат высказываниям Салливана.

Ранее Джейк Салливан в брифинге заявил, что Вашингтон готов вернуться к ядерным переговорам с Ираном и рассчитывает на ответную готовность Тегерана.