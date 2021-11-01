Объем экспорта из Чабахара вырос на 100%

Как сообщает таможенная служба Ирана, в конце минувшего иранского 1399 года (21 марта 2020 – 21 марта 2021 г.) более 130 тыс. тонн товаров на сумму 19 млн 200 тыс. долларов было поставлено из порта Чабахар на юго-востоке страны, что показывает рост примерно на 100% и 500% по сравнению с 2018 и 2016 годов.
Объем экспорта из иранского порта Чабахар за 2017 и 2017 года составил 2 млн и 10 млн долларов, соответственно.
В прошлом году товары на сумму более 339 млн долларов было импортировано в страну через порт Чабахар, что показывает рост на 400% по сравнению с 2018 годом.
Основные пункты назначения иранских товаров из порта Чабахар были соответственно Пакистан, Индия, Оман, ОАЭ, Таиланд, Ирак, Малайзия, Сомали, Армения и Китай.
Главными покупателями иранских товаров из данного порта также являются Россия, Германия, Индия, Швейцария, Великобритания, Бразилия, ОАЭ, Китай, Испания и Франция.
Чабахар, 1 ноября, ИРНА – Объем экспорта из Чабахара с конца прошлого года (закончился 20 марта 2021 года) в стоимостном и весовом выражении увеличился на 100%, несмотря на резкое снижение экспорта с 2015 года до конца 2020 года из-за ужесточения санкций.
Как сообщает таможенная служба Ирана, в конце минувшего иранского 1399 года (21 марта 2020 – 21 марта 2021 г.) более 130 тыс. тонн товаров на сумму 19 млн 200 тыс. долларов было поставлено из порта Чабахар на юго-востоке страны, что показывает рост примерно на 100% и 500% по сравнению с 2018 и 2016 годов.
Похожие новости
-
Внешняя торговля Ирана попробовала 47-процентый рост за последние 4 месяца этого года
Тегеран, 30 июля, ИРНА - Генеральный директор таможни Мехди Мирашрафи объявил о росте экспорта…
-
Экспорт из иранской провинции Бушер за три квартала составил $4.3 млрд
Бушер, 4 января. ИРНА — Начальник управления внешней торговли организации промышленности, рудников…
Your Comment