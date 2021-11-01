Объем экспорта из Чабахара вырос на 100%

Как сообщает таможенная служба Ирана, в конце минувшего иранского 1399 года (21 марта 2020 – 21 марта 2021 г.) более 130 тыс. тонн товаров на сумму 19 млн 200 тыс. долларов было поставлено из порта Чабахар на юго-востоке страны, что показывает рост примерно на 100% и 500% по сравнению с 2018 и 2016 годов.

Объем экспорта из иранского порта Чабахар за 2017 и 2017 года составил 2 млн и 10 млн долларов, соответственно.

В прошлом году товары на сумму более 339 млн долларов было импортировано в страну через порт Чабахар, что показывает рост на 400% по сравнению с 2018 годом.

Основные пункты назначения иранских товаров из порта Чабахар были соответственно Пакистан, Индия, Оман, ОАЭ, Таиланд, Ирак, Малайзия, Сомали, Армения и Китай.

Главными покупателями иранских товаров из данного порта также являются Россия, Германия, Индия, Швейцария, Великобритания, Бразилия, ОАЭ, Китай, Испания и Франция.