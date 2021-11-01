Сельскохозяйственная продукция Восточного Азербайджана экспортируется в 45 стран мира

«За первые шесть месяцев этого года из провинции было экспортировано сельскохозяйственной продукции на сумму 24 миллиона долларов, и столько же было импортировано в провинцию, - отметил он.

По его словам, «доля сельскохозяйственного экспорта страны в ненефтяном экспорте составляет 18%, тогда как доля сельскохозяйственного экспорта Восточного Азербайджана в ненефтяном экспорте составляет 20%».

Он заявил, что основные статьи экспорта Восточного Азербайджана в секторе садоводства составляют около 66%, и добавил: «в прошлом году из провинции было экспортировано более 60 тысяч тонн изюма из Восточного Азербайджана по цене 3,1 доллара за килограмм».