1 нояб. 2021 г., 11:15
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News Code: 84525221
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Сельскохозяйственная продукция Восточного Азербайджана экспортируется в 45 стран мира

Сельскохозяйственная продукция Восточного Азербайджана экспортируется в 45 стран мира

Тегеран, 1 ноября, ИРНА - Глава организации Сельскохозяйственного джихада Восточного Азербайджана Акбар Фатхи сказал, что сельскохозяйственная продукция провинции экспортируется в 45 стран, включая Ирак, Афганистан, Пакистан, Россию, Индию, Турцию, Туркменистан, Азербайджанскую Республику, Армению и Объединенные Арабские Эмираты.

«За первые шесть месяцев этого года из провинции было экспортировано сельскохозяйственной продукции на сумму 24 миллиона долларов, и столько же было импортировано в провинцию, - отметил он.

По его словам, «доля сельскохозяйственного экспорта страны в ненефтяном экспорте составляет 18%, тогда как доля сельскохозяйственного экспорта Восточного Азербайджана в ненефтяном экспорте составляет 20%».

Он заявил, что основные статьи экспорта Восточного Азербайджана в секторе садоводства составляют около 66%, и добавил: «в прошлом году из провинции было экспортировано более 60 тысяч тонн изюма из Восточного Азербайджана по цене 3,1 доллара за килограмм».

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