Россия выступила против изменений в ядерной сделке с Ираном

"Если контакты активизируются, видимо, стороны хотят прийти к возобновлению договоренности. Она может быть возобновлена исключительно в том самом виде, в котором она была одобрена Советом безопасности ООН в 2015 году. Любые добавления, любые изъятия неприемлемы для иранской стороны. Мы полностью поддерживаем такой подход", - сказал министр журналистам.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем.