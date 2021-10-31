Послы Ватикана и Новой Зеландии вручили верительные грамоты главе МИД Ирана

Новые послы Ватикана и Новой Зеландии в Тегеране Анджей Юзович и Майкл Вахи Милтонга Уолш встретились сегодня с министром иностранных дел Хоссейном Амиром Абдуллахианом в начале своей миссии в Тегеране и вручили копии своих верительных грамот.

Кроме того, министр иностранных дел Ирана в воскресенье принял послов Армении и Алжира в Иране, завершающих работу в Тегеране