31 окт. 2021 г., 18:14
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News Code: 84524623
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Послы Ватикана и Новой Зеландии вручили верительные грамоты главе МИД Ирана

Послы Ватикана и Новой Зеландии вручили верительные грамоты главе МИД Ирана

Тегеран, 31 октября. ИРНА - Новые послы Ватикана и Новой Зеландии вручили копии верительных грамот министру иностранных дел Ирана Хоссейну Амиру Абдоллахияну.

Новые послы Ватикана и Новой Зеландии в Тегеране Анджей Юзович и Майкл Вахи Милтонга Уолш встретились сегодня с министром иностранных дел Хоссейном Амиром Абдуллахианом в начале своей миссии в Тегеране и вручили копии своих верительных грамот.
Кроме того, министр иностранных дел Ирана в воскресенье принял послов Армении и Алжира в Иране, завершающих работу в Тегеране

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