Послы Ватикана и Новой Зеландии вручили верительные грамоты главе МИД Ирана

Новые послы Ватикана и Новой Зеландии в Тегеране Анджей Юзович и Майкл Вахи Милтонга Уолш встретились сегодня с министром иностранных дел Хоссейном Амиром Абдуллахианом в начале своей миссии в Тегеране и вручили копии своих верительных грамот.
Кроме того, министр иностранных дел Ирана в воскресенье принял послов Армении и Алжира в Иране, завершающих работу в Тегеране
Тегеран, 31 октября. ИРНА - Новые послы Ватикана и Новой Зеландии вручили копии верительных грамот министру иностранных дел Ирана Хоссейну Амиру Абдоллахияну.
Новые послы Ватикана и Новой Зеландии в Тегеране Анджей Юзович и Майкл Вахи Милтонга Уолш встретились сегодня с министром иностранных дел Хоссейном Амиром Абдуллахианом в начале своей миссии в Тегеране и вручили копии своих верительных грамот.
Your Comment