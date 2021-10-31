31 окт. 2021 г., 18:01
Journalist ID: 2177
News Code: 84524607
0 Persons

Иран принял участие в благотворительной ярмарке «ООН-Базар 2021» в Женеве

Иран принял участие в благотворительной ярмарке «ООН-Базар 2021» в Женеве

Тегеран, 31 октября. ИРНА - В отделении ООН в Женеве состоялась международная благотворительная ярмарка "ООН-Базар 2021" с участием Ирана, организованная Женской Гильдией ООН.

Ассоциация женщин Организации Объединенных Наций (UNWG) в Женеве организовала базар, который традиционно ежегодно проводится в ноябре во Дворце Наций.
В рамках данного мероприятия постпредством иранской миссии был организован и представлен для многочисленных гостей павильон Ирана с демонстрацией национальной продукции и изделий КР, а также кыргызских национальных блюд.

Ярмарка "ООН-Базар" символизирует солидарность и дружбу во всех границах, с богатым разнообразием национальностей, языков и культур, для достижения общей цели в обеспечении помощи обездоленным детям в конфликтных регионах. 

Your Comment

You are replying to: .
captcha