Амир Абдоллахиян заявил об укреплении экономических отраслей внешнеполитического ведомства

Он на встрече с секретарем Высшего совета свободных экономических зон (СЭЗ) Ирана Саидом Мохаммадом заявил о последних развитиях и возможностях в свободных экономических зонах страны.

Мохаммад, в свою очередь, призвал МИД к расширению сотрудничества с другими странами для эффективной инвестиции в эти зоны.

Амир Абдоллахиян назвал всеобщее развитие торговых и экономических связей с соседними странами приоритетом нынешней администрации.