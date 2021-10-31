Амир Абдоллахиян заявил об укреплении экономических отраслей внешнеполитического ведомства

Он на встрече с секретарем Высшего совета свободных экономических зон (СЭЗ) Ирана Саидом Мохаммадом заявил о последних развитиях и возможностях в свободных экономических зонах страны.
Мохаммад, в свою очередь, призвал МИД к расширению сотрудничества с другими странами для эффективной инвестиции в эти зоны.
Амир Абдоллахиян назвал всеобщее развитие торговых и экономических связей с соседними странами приоритетом нынешней администрации.
Тегеран, 31 октября, ИРНА – Иран стремится развивать экономическое сотрудничество с другими странами, пользуясь возможностями внешнеполитического ведомства и представительств Исламской Республики за рубежом. Об этом заявил министр иностранных дел ИРИ Хоссейн Амир Абдоллахиян в воскресенье.
Он на встрече с секретарем Высшего совета свободных экономических зон (СЭЗ) Ирана Саидом Мохаммадом заявил о последних развитиях и возможностях в свободных экономических зонах страны.
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