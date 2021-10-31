Посол Индии в Тегеране назвал приоритетом расширение экономических отношений с Ираном

Он на встрече с членами ТПП провинции Хормозган заявил, что встреча министра иностранных дел Индии с президентом Ирана и присутствие министров обороны двух стран в Тегеране и Нью-Дели демонстрирует хорошие отношения между двумя странами.

По его словам, поездка в Хормозган состоялась в целях рассмотрения возможностей этой провинции в области импорта и экспорта.

Посол назвал Иран надежным торговым партнером для Индии, отметив, что обе страны могут быть стратегическими партнерами в регионе. Он также назвал роль порта Шахид Раджаи влиятельной в сфере морской торговли. "Порт Шахид Раджаи может укреплять международный транзит через коридор "Север-Юг", обладая стратегическим положением", подчеркнул он.

Учитывая положение порта Шахид Раджаи в стратегическом районе Ормузского пролива в Персидском заливе, порт имеет привилегированное положение для дозаправки судов.