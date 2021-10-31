31 окт. 2021 г., 12:50
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News Code: 84524130
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В Иране объём производства стального слитка превысил 30 млн тонн

В Иране объём производства стального слитка превысил 30 млн тонн

Тегеран, 31 октября. ИРНА — Заместитель министра промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран Ваджихолла Джафари сообщил в воскресенье, что ежегодний объем производства стального слитка в стране превысил 30 млн тонн.

Он добавил, что за первое полугодие иранского календарного года (начавшегося 20 марта 2021 года) крупные металлургические предприятия экспортировали 5,8 млн тонн стали.

"Сегодня в стране есть возможность производства 36 млн тонн горячебрикетированного железа, 66,7 млн тонн окомкования и 62,7 млн ​​тонн концентрата, но в то же время мы сталкиваемся с проблемами с поставками сырья", сказал он.

"Прогнозируется, что к 2050 году мировой спрос на сталь достигнет 2 миллиардов 669 миллионов тонн", добавил Джафари.

"В этом году уже третий год подряд Ирану удалось войти в десятку ведущих стран-производителей стали в мире, и в этом отношении мы должны работать над улучшением качества продукции и повышением производительности", подчеркнул чиновник.

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