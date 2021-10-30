Иран отреагировал на комментарии министра иностранных дел Швеции в Twitter

В ответ на твит министра иностранных дел Швеции Анн Линде о ситуации с правами человека в Иране заместитель министра по международным делам судебной системы и секретарь Управления по правам человека Исламской Республики Иран написал: «Я обращаю внимание министра иностранных дел Швеции на заявление нескольких независимых экспертов и Специального докладчика ООН по правам человека от 19 октября, озаглавленное «Чрезмерное соблюдение Швецией санкций США подорвало здоровье иранского народа».

«Решение шведского производителя перевязочных материалов прекратить отправку перевязочных материалов в Иран для использования пациентами показывает, как чрезмерное соблюдение санкций США принесло иранским пациентам пользу с точки зрения их прав человека, особенно права на здоровье», - отметил он.