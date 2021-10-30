30 окт. 2021 г., 22:53
Journalist ID: 2388
News Code: 84523529
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Иран отреагировал на комментарии министра иностранных дел Швеции в Twitter

Иран отреагировал на комментарии министра иностранных дел Швеции в Twitter

Тегеран, 30 октября, ИРНА - Секретарь Управления по правам человека Исламской Республики Иран Казем Гарибабади отреагировал на заявления министра иностранных дел Швеции.

В ответ на твит министра иностранных дел Швеции Анн Линде о ситуации с правами человека в Иране заместитель министра по международным делам судебной системы и секретарь Управления по правам человека Исламской Республики Иран написал: «Я обращаю внимание министра иностранных дел Швеции на заявление нескольких независимых экспертов и Специального докладчика ООН по правам человека от 19 октября, озаглавленное «Чрезмерное соблюдение Швецией санкций США подорвало здоровье иранского народа».

«Решение шведского производителя перевязочных материалов прекратить отправку перевязочных материалов в Иран для использования пациентами показывает, как чрезмерное соблюдение санкций США принесло иранским пациентам пользу с точки зрения их прав человека, особенно права на здоровье», - отметил он.

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