30 окт. 2021 г., 22:46
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News Code: 84523524
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Сотрудничество между Ираном и Узбекистаном необходимо развивать в различных аспектах

Сотрудничество между Ираном и Узбекистаном необходимо развивать в различных аспектах

Тегеран, 30 октября, ИРНА - Руководитель парламентской группы дружбы Исламской Республики Иран и Узбекистана подчеркнул необходимость развития двусторонних отношений в различных сферах экономики, транзита и Афганистана.

Голамреза Нури Газальджех, возглавлявший парламентскую делегацию Исламской Республики Иран в Ташкенте по приглашению Избирательной комиссии Узбекистана, встретился с спикером Законодательного собрания Узбекистана Нуруддином Джаном Исмаиловым.

Руководитель парламентской группы дружбы Исламской Республики Иран и Узбекистана, высоко оценив гостеприимство узбекского правительства, коснувшись проводимых в стране реформ в последние годы, выразил надежду на то, что предстоящие в стране выборы пройдут успешно.

Подчеркнув необходимость парламентского сотрудничества между двумя странами, Нури Газальджех подчеркнул необходимость развития двусторонних отношений в различных сферах, особенно в области экономики и транзита, а также сотрудничества по вопросам Афганистана.

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