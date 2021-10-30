Сотрудничество между Ираном и Узбекистаном необходимо развивать в различных аспектах

Голамреза Нури Газальджех, возглавлявший парламентскую делегацию Исламской Республики Иран в Ташкенте по приглашению Избирательной комиссии Узбекистана, встретился с спикером Законодательного собрания Узбекистана Нуруддином Джаном Исмаиловым.

Руководитель парламентской группы дружбы Исламской Республики Иран и Узбекистана, высоко оценив гостеприимство узбекского правительства, коснувшись проводимых в стране реформ в последние годы, выразил надежду на то, что предстоящие в стране выборы пройдут успешно.

Подчеркнув необходимость парламентского сотрудничества между двумя странами, Нури Газальджех подчеркнул необходимость развития двусторонних отношений в различных сферах, особенно в области экономики и транзита, а также сотрудничества по вопросам Афганистана.