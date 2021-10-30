Иран: уродливое лицо сионизма нельзя обелить бесполезной риторикой

Захра Эршади, выступая в пятницу на Генеральной Ассамблее ООН, на заседании, посвященном годовому отчету Совета по правам человека, сказала: «Поддержка и продвижение прав человека должны быть общей целью для всех».

«Исламская Республика Иран приветствует искреннюю и неполитическую озабоченность по поводу прав человека, взаимного уважения и диалога», - отметила она.

«Сегодня мы вновь стали свидетелями безосновательных претензий представителя сионистского режима против Исламской Республики Иран. Не секрет, что израильский режим убийства детей, как бы он ни старался выдвигать необоснованные обвинения в адрес Ирана, не может скрыть своих ужасных преступлений, ежедневно совершаемых против невинного палестинского народа, а уродливое лицо сионизма, расизма и апартеида не может быть побеленными», - заявила она.