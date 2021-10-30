30 окт. 2021 г., 14:17
Journalist ID: 2388
News Code: 84523036
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Введение новых санкций отражает полностью противоречивое поведение Белого дома: МИД

Введение новых санкций отражает полностью противоречивое поведение Белого дома: МИД

Тегеран, 30 октября, ИРНА - Реагируя на недавние действия Министерства финансов США по введению санкций в отношении физических и юридических лиц Ирана, официальный представитель Министерства иностранных дел Саид Хатибзаде, осуждая и отвергая эту акцию, заявил, что введение новых санкций свидетельствует о полностью противоречивом поведении Белого дома.

«Правительство, которое заявляет о своем намерении вернуться в ядерную сделку и продолжает вводить санкции, посылает сообщение, которое на самом деле не вызывает доверия», - заявил он.

«Различные правительства в этой стране показали, насколько они неспособны понять реалии Исламской Республики Иран. Такие действия США в продолжение провальной политики являются максимальным давлением администрации Трампа и ее незаконными и жестокими санкциями, и, поскольку эта политика пока не достигла ни одной из целей США, она все равно не принесет успеха для этой страны, за исключением новых неудач», - отметил он.

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