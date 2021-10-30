Введение новых санкций отражает полностью противоречивое поведение Белого дома: МИД

«Правительство, которое заявляет о своем намерении вернуться в ядерную сделку и продолжает вводить санкции, посылает сообщение, которое на самом деле не вызывает доверия», - заявил он.

«Различные правительства в этой стране показали, насколько они неспособны понять реалии Исламской Республики Иран. Такие действия США в продолжение провальной политики являются максимальным давлением администрации Трампа и ее незаконными и жестокими санкциями, и, поскольку эта политика пока не достигла ни одной из целей США, она все равно не принесет успеха для этой страны, за исключением новых неудач», - отметил он.