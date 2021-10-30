Багери Кани назвал цель Ирана в переговорах отменой санкций

Он в интервью РТ на арабском языке заявил, что прогресс в переговорах по ядерной программе Ирана зависит от воли другой стороны для отмены санкций.

Говоря об оборонительной мощи Ирана, Багери Кани заявил, что наша оборонительная мощь сосредоточена на обеспечении безопасности страны. Он также опроверг возможность вмешательства иностранных стран в оборонительные дела Ирана.

В ответ на обвинения сионистского режима против Ирана, замглавы МИД Ирана по политическим вопросам заявил: "Сионистский режим является единственным обладателем ядерного оружия на Западной Азии, по этой причине он находится в положении обвиняемого, а не истца".

По его словам, Международное агентство по атомной энергии не должно позволить другим странам злоупотреблять его технические возможности.

Иранский дипломат в рамках своего визита в Москву провел встречу со своим российским коллегой Сергеем Рябковым и Специальным представителем Президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилом Богдановым.