29 окт. 2021 г., 20:15
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News Code: 84522182
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Багери назвал встречу с заместителем главы МИД РФ плодотворной

Багери назвал встречу с заместителем главы МИД РФ плодотворной

Тегеран, 29 октября. ИРНА — Заместитель главы МИД Ирана Али Багери Кани назвал прошедшие в Москве переговоры с российским коллегой Сергеем Рябковым позитивными и плодотворными, стороны обсудили возможность снятия санкций с Ирана и договорились продолжать консультации на разных уровнях.

"На плодотворной и позитивной встрече с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым мы обсудили последние события, обменялись мнениями по переговорам о снятии незаконных санкций. Было решено продолжить наши консультации на разных уровнях для укрепления общих позиций", написал Багери в Twitter.

Ранее 27 октября Багери сообщил, что Переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в шестистороннем формате возобновятся к концу ноября.

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