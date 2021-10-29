Багери назвал встречу с заместителем главы МИД РФ плодотворной

"На плодотворной и позитивной встрече с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым мы обсудили последние события, обменялись мнениями по переговорам о снятии незаконных санкций. Было решено продолжить наши консультации на разных уровнях для укрепления общих позиций", написал Багери в Twitter.

Ранее 27 октября Багери сообщил, что Переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в шестистороннем формате возобновятся к концу ноября.