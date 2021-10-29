Багери и Рябков обсудили отмену незаконных санкций против Ирана

Замглавы МИД Ирана и России провели консультации по ядерной проблематике с целью укрепить общие позиции.

Стороны подтвердили, что новые переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) будут успешными только в том случае, если они приведут к отмене санкций и полному выполнению всеми сторонами взятых на себя обязательств по иранской ядерной сделке.

Багери отметил, что у России, Ирана и Китая близкие, а по ряду международных и региональных вопросов, в том числе иранской ядерной сделке совпадающие позиции, подчеркнув необходимость выполнения «4+1» своих обязательств и работы над отменой незаконных санкций против Ирана.

По прибытии в Москву Багери отметил, что Россия и Китай поддерживают позицию Ирана о проведении переговоров, ориентированных на результат по возобновлению СВПД.

Ранее 27 октября Багери сообщил, что Переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в шестистороннем формате возобновятся к концу ноября.