29 окт. 2021 г., 12:15
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News Code: 84521842
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Замглавы МИД Ирана провел встречу с Богдановым

Замглавы МИД Ирана провел встречу с Богдановым

Тегеран, 29 октября. ИРНА — Заместитель главы иранского МИД Али Багери Кани провел в пятницу в Москву переговоры со специальным представителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилом Богдановым.

Во время встречи стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений Ирана и РФ, ситуацию и последние события в регионе и на международной арене".

В рамках своего визита в Москве, иранский дипломат обсудит со своим российским коллегой Сергеем Рябковым о новом раунде переговоров в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

По прибытии в Москву Багери отметил, что Россия и Китай поддерживают позицию Ирана о проведении переговоров, ориентированных на результат по возобновлению СВПД.

Ранее 27 октября Багери сообщил, что Переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в шестистороннем формате возобновятся к концу ноября.

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