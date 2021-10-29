Замглавы МИД Ирана провел встречу с Богдановым

Во время встречи стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений Ирана и РФ, ситуацию и последние события в регионе и на международной арене".

В рамках своего визита в Москве, иранский дипломат обсудит со своим российским коллегой Сергеем Рябковым о новом раунде переговоров в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

По прибытии в Москву Багери отметил, что Россия и Китай поддерживают позицию Ирана о проведении переговоров, ориентированных на результат по возобновлению СВПД.

Ранее 27 октября Багери сообщил, что Переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в шестистороннем формате возобновятся к концу ноября.