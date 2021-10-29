Москва и Пекин поддерживают позицию Ирана о проведении плодотворных переговоров по ядерной сделке

По прибытии в Москву иранский дипломат сказал, что в соответствии с недавним соглашением между Ираном «4 + 1» (Великобритания, Франция, Россия, Китай и Германия) иранские представители планируют провести совместные встречи с каждой из этих стран. "Итак, первое совместное заседание состоится между Россией и Ираном", пояснил он.

Багери отметил, что Россия и Китай поддерживают позицию Ирана о проведении переговоров, ориентированных на результат по возобновлению СВПД.

Он подчеркнул, что новый раунд переговоров в Вене будет проведен исключительно с целью отмены незаконных и жестоких санкций США.

Заместитель министра иностранных дел Ирана добавил, что во время визита в Москву обсудит с российскими коллегами также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Ранее 27 октября Багери сообщил, что Переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в шестистороннем формате возобновятся к концу ноября.