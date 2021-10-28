Армянские школы – гордость Ирана в уважении чужих народов

«Наш девиз - мы иранцы и гордимся тем, что являемся иранцами. Многие выпускники армянских школ также смогли оказать значительные услуги иранской общине. Поэтому нынешняя выставка представляет для нас культурную ценность», - заявил он.

«Система образования армянских школ точно такая же, как и система образования Ирана, и в этих школах преподаются только два специализированных языковых курса и религиозное образование», - добавил он.

На выставке истории армянских школ в Тегеране представлено около 400 книг, изданных в разные десятилетия. Школьная форма и халаты, сертификаты, административные и образовательные инструменты, такие как печатные станки и школьные марки, классные доски и тому подобное, - вот некоторые из других предметов, представленных на выставке.