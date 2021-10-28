Иранка завоевала бронзовую медаль за мировые изобретения

Женевский международный конкурс изобретений проходил виртуально в Швейцарии со 18 по 21 июля с участием трех новаторов со всего мира под эгидой IFIA.

Конкурс проводится для членов Международной федерации изобретателей. Студенты соревнуются в различных дисциплинах, включая инженерию, информатику, сельское хозяйство и окружающую среду, химию и биологию, а также медицину.

Изобретатели, зарегистрированные во Всемирной федерации, имеют научные и инновационные проекты и имя Фатеме Пурхассан как глобального изобретателя с расширением INV, имеет профиль и специальный код, зарегистрированный в этой федерации в Женеве, Швейцария.