28 окт. 2021 г., 16:39
Journalist ID: 2388
News Code: 84521395
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Заместитель МИД Ирана по политическим вопросам отправляется сегодня в Москву

Заместитель МИД Ирана по политическим вопросам отправляется сегодня в Москву

Тегеран, 28 октября, ИРНА - Заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Иран Али Багери Кани отправится в Москву в четверг по приглашению своего российского коллеги Сергея Рябкова.

Посольство Исламской Республики Иран объявило, что Багери и его делегация встретятся с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым и Михаилом Багдановым, специальным посланником президента России по Ближнему Востоку и Северной Африке и заместителем министра иностранных дел России.

Изучение последнего состояния двусторонних отношений между Ираном и Россией, а также консультации и обмен мнениями о последних региональных и международных событиях будут среди тем, обсуждаемых иранской делегацией с российской стороной.

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