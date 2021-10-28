Заместитель МИД Ирана по политическим вопросам отправляется сегодня в Москву

Посольство Исламской Республики Иран объявило, что Багери и его делегация встретятся с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым и Михаилом Багдановым, специальным посланником президента России по Ближнему Востоку и Северной Африке и заместителем министра иностранных дел России.

Изучение последнего состояния двусторонних отношений между Ираном и Россией, а также консультации и обмен мнениями о последних региональных и международных событиях будут среди тем, обсуждаемых иранской делегацией с российской стороной.