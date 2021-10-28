Управление по правам человека Ирана отреагировало на доклад Специального докладчика ООН

«Штаб по правам человека отвергает и решительно осуждает представление отчета Джавида Рахмана о ситуации с правами человека в Иране, несмотря на существующие факты и основанное на непрофессиональном, несправедливом и политическом подходе. Сегодня инструментальное использование прав человека западными и американскими заявителями стало очевидным для людей всего мира, и такое политическое поведение считается реальным нарушением прав человека», - говорится в заявлении.