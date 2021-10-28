Иран призвал МАГАТЭ не распространять конфиденциальную информацию и письма

«Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) иногда представляет доклады, которые не кажутся подробными», - отметил он.

По его словам, «отчеты должны публиковаться, когда произошли серьезные изменения или отклонения, а отчетность и распространение их исключительно по ядерно-технической деятельности страны - невероятная практика, что, к сожалению, Международное агентство по атомной энергии делает уже давно».

«Нет необходимости сообщать эту информацию другим, но эта информация была подробно опубликована на сайте, доступном для членов, и, к сожалению, она просочилась с этого сайта», - заключил он.