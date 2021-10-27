Иран увеличивает экспорт инженерно-технических услуг в Таджикистан

Министр энергетики Ирана провел в среду в Тегеране встречу с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

Во время встречи он отметил, что между Ираном и Таджикистаном достигнуты хорошие договоренности об увеличении активности иранских компаний в области строительства электростанций в Таджикистане.

"После визита президента Ирана Эбрахима Раиси в Таджикистан в прошлом месяце, где принял участие в саммите ШОС была проведена встреча с министром иностранных дел Таджикистана для рассмотрения хода выполнения документов, подписанных на саммите в Душанбе", сказал Мехрабиан.

"У нас хорошее сотрудничество с Таджикистаном в области экспорта технических и инжиниринговых услуг, и по итогам этой встречи было принято решение о расширении этого сотрудничества", сказал иранский министр.