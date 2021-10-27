27 окт. 2021 г., 21:54
Journalist ID: 2177
News Code: 84520630
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В Иране заявили о начале новой главы в отношениях с Туркменистаном

В Иране заявили о начале новой главы в отношениях с Туркменистаном

Тегеран, 27 октября. ИРНА — Министр дорог и городского развития Ростам Касеми заявил о начале "новой главы" в отношениях между Ираном и Туркменистаном.

Выступая на церемонии закрытия16-го заседания Совместной ирано-туркменской Межправительственной Комиссии в Тегеране, Касеми заявил, что подписанный документ по итогам заседания пойдет на пользу народам двух стран.

"К сожалению, уровень торгово-экономических отношений между двумя странами упал за последние два года, но результатом двухдневных переговоров стало подписание совместного документа о сотрудничестве, который откроет новую главу в торгово-экономических отношениях между двумя странами", уточнил он.

16-ое заседании совместной ирано-туркменской межправительственной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству прошло 26-27 октября в Тегеране. Во время заседания стороны обсудили развитие проектов в сфере углеводородов, транспорта, инвестиций, таможенных вопросов, здравоохранения и культуры.

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